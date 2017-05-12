華裔市長因「褻瀆」遭判刑 引爆印尼族群衝突

支持群眾高舉鐘萬學的海報，期望他能無罪釋放。（圖/美聯社）

連任失敗的華裔雅加達市長鐘萬學（“Ahok” Basuki Tjahaja Purnama），於9日遭印尼地院以褻瀆可蘭經的罪名，判處2年有期徒刑，有可能因此下獄的訊息傳出後，再次引爆印尼社會的族群衝突與對立。支持鐘萬學的民眾認為，法院此次判決有失公允；而許多強硬派穆斯林團體卻表示，兩年刑期的判決太輕，不足以服眾。鐘萬學的案件，恐怕將引起印尼更嚴重的族群對立。

據印尼雅加達郵報（Jakarta Post）報導，在即將卸任的華裔首都市長鐘萬學遭判2年徒刑之後，印尼當地輿論也不斷升溫，支持他的群眾，自主發起多處千人白蠟燭的集會，表達對司法當局和判決不公的抗議，更透過社群網路串連，和澳洲、香港、美國加州和多倫多等地連線，持續擴大這個蠟燭集會，對印尼當局施壓。前總統梅嘉娃蒂（Megawati Sukarnoputri）也公開表達失望之情，對於鐘萬學的下場感到不捨，但也向支持群眾表示，期望大家不要因為此次判決，引發更大的分裂與衝突。

本月9日於地方法院聽判決的雅加達市長鐘萬學。（圖/美聯社）

反對鐘萬學的穆斯林團體，在法院外要求嚴懲鐘萬學「褻瀆」之罪。（圖/美聯社）

於上月大選失利的華裔首都市長鐘萬學，因在競選期間引用可蘭經經文，遭到穆斯林團體指控有「褻瀆」經文嫌疑，讓他陷入官司風暴和族群對立之中。這位被視為現任總統佐科威（Joko Widodo）親信、曾是雅加達50年首位非穆斯林市長的鐘萬學，出生於印尼邦加-勿里洞省（Kepulauan Bangka Belitung），是祖籍廣東梅縣的客家人，2012年與佐科威搭檔、成為雅加達副市長，並於2014年11月當選市長一職。身為華裔和基督徒的「雙重少數」，也讓他的政績往往被爭議所掩蓋。

支持群眾上街對市長鐘萬學表達感謝。（圖/美聯社）

支持鐘萬學的群眾，曾有意向歐盟（EU）和國際特赦組織（Amnesty International）尋求外力支援，藉由國際曝光的壓力讓法院無罪釋放；對此情況，印尼司法委員會今下令，由於該案仍在司法調查期間，要求國內各黨派和公眾人物停止對該案的評論和施壓，並呼籲執法人員應嚴守「榮譽」，不要輕易被輿論和壓力擊潰。

(中時電子報)