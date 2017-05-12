世界候鳥日到來 賞鳥勿忘守則
每年5月的第2個星期六是倡導保育的「世界候鳥日」，位於新北市的北海岸地區，因其得天獨厚的地理環境，常被候鳥們選為來台停靠的第一站或最後一站。近日隨著氣溫漸暖，來台過冬的候鳥開始北返，自4月初即有民眾發現，金山清水地區有黑面琵鷺及白琵鷺暫棲覓食，目前雖已離開，但金山具有豐富的生態環境，常是候鳥北返行程的補給站。
動保處呼籲，賞鳥民眾應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇、不用閃光燈，保持現場秩序、安靜不喧嘩等原則，以免對這些鳥類造成干擾。
無論是灰面鵟鷹、赤腹鷹等遷徙性猛禽，或是西伯利亞白鶴、丹頂鶴、黑面琵鷺等大型候鳥，為守護這些過境的旅客，新北市動保處除執行救傷醫療、違法騷擾查緝外，亦有派員不定期巡查、向當地民眾宣導切勿放任犬隻追逐野生動物、設立臨時告示牌提醒賞鳥民眾注意事項等措施。
動保處提醒，無論是否為保育類鳥種，皆應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇、不用閃光燈，保持現場秩序、安靜不喧嘩等原則。另外，現在為禽流感防疫期間，雖然新北市轄內並未出現野生鳥禽確診禽流感案例，但亦不可掉以輕心，切勿有餵食野鳥行為，避免接觸禽鳥，做好個人衛生，若發現有野生禽鳥大量死亡情形，可立即通報動保處協助處理。
動保處表示，對於野生動物保育，需要仰賴民眾們的配合，不論遊客或是居民，都需要尊重野生動物的生活環境與生活空間，賞鳥時要記得保持距離，避免過度侵擾，對於這些自然來去的候鳥們，減少人為因素干擾，就是給牠們最好的生態與生存環境。
若民眾有發現違法侵擾保育類野生動物情形，可拍照舉證，並撥打（02）2959-6353通報動保處查處。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。