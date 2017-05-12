世界候鳥日到來 賞鳥勿忘守則

賞鳥時應保持距離，避免過度侵擾。（新北市動保處提供）

每年5月的第2個星期六是倡導保育的「世界候鳥日」，位於新北市的北海岸地區，因其得天獨厚的地理環境，常被候鳥們選為來台停靠的第一站或最後一站。近日隨著氣溫漸暖，來台過冬的候鳥開始北返，自4月初即有民眾發現，金山清水地區有黑面琵鷺及白琵鷺暫棲覓食，目前雖已離開，但金山具有豐富的生態環境，常是候鳥北返行程的補給站。

動保處呼籲，賞鳥民眾應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇、不用閃光燈，保持現場秩序、安靜不喧嘩等原則，以免對這些鳥類造成干擾。

無論是灰面鵟鷹、赤腹鷹等遷徙性猛禽，或是西伯利亞白鶴、丹頂鶴、黑面琵鷺等大型候鳥，為守護這些過境的旅客，新北市動保處除執行救傷醫療、違法騷擾查緝外，亦有派員不定期巡查、向當地民眾宣導切勿放任犬隻追逐野生動物、設立臨時告示牌提醒賞鳥民眾注意事項等措施。

動保處提醒，無論是否為保育類鳥種，皆應遵守不接觸、不餵食、不驚嚇、不用閃光燈，保持現場秩序、安靜不喧嘩等原則。另外，現在為禽流感防疫期間，雖然新北市轄內並未出現野生鳥禽確診禽流感案例，但亦不可掉以輕心，切勿有餵食野鳥行為，避免接觸禽鳥，做好個人衛生，若發現有野生禽鳥大量死亡情形，可立即通報動保處協助處理。

動保處表示，對於野生動物保育，需要仰賴民眾們的配合，不論遊客或是居民，都需要尊重野生動物的生活環境與生活空間，賞鳥時要記得保持距離，避免過度侵擾，對於這些自然來去的候鳥們，減少人為因素干擾，就是給牠們最好的生態與生存環境。

若民眾有發現違法侵擾保育類野生動物情形，可拍照舉證，並撥打（02）2959-6353通報動保處查處。

(中時)