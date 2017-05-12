「夜市女王」邵雨薇變未婚妻 婆媳如何過招
三立、東森週五華劇《極品絕配》中邵雨薇所飾演的衛芬青今晚的身份將改變了，從「夜市女王」青爺要變成霍廷恩的「未婚妻」了，這訊息除了衛芬青驚訝外，原本家人要撮合的孟如曦（小蠻飾）也眼眶含淚面對，而所謂豪門媳婦不好當，向來自由慣的衛芬青真會被豪門生活綁住嗎？而豪門最重視「門當戶對」，光是深宅大院霍廷恩母親第一關的門檻，她就不見得能順利過關，觀眾也好奇邵雨薇將如何詮釋「婆媳過招」這一部份。
經過近半年的拍攝，目前部分場景也陸續殺青，而最先殺青是衛芬青的家，拍戲之餘演員們及工作人員也忙著合照，觀眾敏感度也高，她們覺得衛芬青的家殺青，代表未來她就會搬去吳慷仁的家裡去住了。而該劇自從每集在播出前在官方臉書推出「開播導讀」後，受到許多觀眾的喜愛，因為除了回顧上週主要劇情外，也可以了解本週劇重點。
今（12日）晚同樣於晚間9點50分，將由邵雨薇「粗乃講」擔任導讀者，看她將如何用「衛芬青」與「未婚妻」來繞口令，也聽聽突然當「未婚妻」的驚訝心情表白。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。