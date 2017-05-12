「夜市女王」邵雨薇變未婚妻 婆媳如何過招

邵雨薇。（三立提供）

邵雨薇劇中的家。（三立提供）

邵雨薇。（三立提供）

吳慷仁。（三立提供）

三立、東森週五華劇《極品絕配》中邵雨薇所飾演的衛芬青今晚的身份將改變了，從「夜市女王」青爺要變成霍廷恩的「未婚妻」了，這訊息除了衛芬青驚訝外，原本家人要撮合的孟如曦（小蠻飾）也眼眶含淚面對，而所謂豪門媳婦不好當，向來自由慣的衛芬青真會被豪門生活綁住嗎？而豪門最重視「門當戶對」，光是深宅大院霍廷恩母親第一關的門檻，她就不見得能順利過關，觀眾也好奇邵雨薇將如何詮釋「婆媳過招」這一部份。

經過近半年的拍攝，目前部分場景也陸續殺青，而最先殺青是衛芬青的家，拍戲之餘演員們及工作人員也忙著合照，觀眾敏感度也高，她們覺得衛芬青的家殺青，代表未來她就會搬去吳慷仁的家裡去住了。而該劇自從每集在播出前在官方臉書推出「開播導讀」後，受到許多觀眾的喜愛，因為除了回顧上週主要劇情外，也可以了解本週劇重點。

今（12日）晚同樣於晚間9點50分，將由邵雨薇「粗乃講」擔任導讀者，看她將如何用「衛芬青」與「未婚妻」來繞口令，也聽聽突然當「未婚妻」的驚訝心情表白。

(中時)