3成民眾不量血壓　國健署推3000個「免費血壓站」

統計顯示，近3成國人在過去一年內沒量血壓。（倪浩倫攝）

台灣高血壓學會理事長王宗道說，民眾量血壓應遵守「722原則」。（倪浩倫攝）

國健署和好心肝基金會、台灣高血壓學會、醫師公會全聯會、藥師公會全聯會、千禧基金會共同呼籲，民眾應定期量血壓來維護健康。（倪浩倫攝）

國健署推「血壓量測站」讓民眾免費量測，店外會張貼此Logo。（倪浩倫攝）

國內有460萬名高血壓患者，盛行率逾24％，但根據衛福部國健署調查發現，有近3成國人、過去一年內「從不量血壓」，更有近5成民眾不知道「正確血壓數值為何」，對高血壓的輕忽、令人堪慮。國健署預計在年底前，在全台推出3000家血壓量測站，透過免費的量測和諮詢，提高民眾對高血壓的重視。

統計顯示，平均每4名成人，便有1人血壓出問題，10大死因中的第2、第3和第8名，也都和高血壓有關，故也有「沉默殺手」的稱呼。美國預防醫學委員（USPSTF）建議18 歲以上民眾，每年至少要量一次血壓，尤其是有家族史者，更不能輕忽。但根據國內統計，18歲以上民眾，不僅有近3成在過去一年未量血壓，也僅有半數知道正確血壓值為120／90毫米汞柱。

國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗說，很多人不量血壓的主因是「不方便」，例如家裡沒血壓計，儘管醫療院所有血壓計，但若沒生病也不會前往。為提高便利性，國健署預計在年底前，和3000多個單位合作推出「免費血壓量測站」，分別落在各社區藥局、7-ELEVEN千禧小站、康是美等處，民眾只要看到店外有「血壓諮詢藥局」的Logo，便可入內免費量血壓並接受諮詢。

台灣高血壓學會理事長王宗道說，民眾量血壓應遵守「722原則」：一周量7天、每天量2次、每次重複量2回，時間點建議在起床服藥前、以及就寢前量測，當量完第一次後，休息1分鐘再量1次取平均值，「起先可左右手都量，幾次後就專量數值較高的那手」。

賈淑麗說，民眾血壓應控制在120／80以下，若超過則要提高警覺並「天天量」，一旦超過140／90，便屬於高血壓，務必儘早就醫接受治療，否則會提高中風、心肌梗塞、眼部疾病和腎臟病等風險。

(中時)