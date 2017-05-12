中市團膳衛生期中考 8校補考過關
學期過一半，台中市衛生局公布學期團膳抽驗結果，抽驗177校結果有8校初驗不合格，經輔導限期改善複驗才合格，初驗不合格的分別為大里區成功國中、太平區華盛頓、太平區新光國中、西區居仁國中、南區台中高工、清水區大秀國小及清水國小、龍井區龍津國小等八校，其營養午餐有自辦、外訂或由公辦民營。
台中市政府104學年起建立「校園團膳共同監測機制」，藉由全面普抽及周周隨機抽查，強化學校午餐衛生；衛生局今(12)日公布本學期團膳全面普抽檢驗結果。午餐菜餚共計抽驗177件，初驗8件不符規定。
初驗不符規定的分別是貝佳實業供應大里區成功國中外訂午餐、太平區華盛頓自辦午餐、太平區新光國中學校自製午餐、西區居仁國中由玉美研究公司烏日廠供應的外訂午餐、南區台中高工外訂自潔遠公司的午餐、清水區大秀國小由松林食品公辦民營的午餐，以及清水區清水國小、龍井區龍津國小兩校自辦營養午餐。
初驗結果出爐後，衛生局立即通知供膳業者改善外，也輔導製程作業，再行複驗，這些學校也已符合規定，台中市衛生局食藥科長傅瓊慧說，經實際進行輔導，發現魔鬼藏在細節裏，許多學校，不是食材未行覆蓋，就是食材放置生熟食未區分，甚至放在水槽旁，都容易遭污染。
(中時)
關鍵字：台中市團膳
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