由旺報主辦，海峽兩岸三地民間智庫論壇『大師對話系列一：創業成功的思維』，將於2017年5月15日(一)下午2:30─4:10在中國時報大樓舉行，活動邀請到溫兆安(香港)控股集團有限公司主席─溫兆安和前經濟部長尹啟銘進行互動分享。

2016年9月溫兆安(香港)控股集團有限公司與旺旺中時媒體集團─旺報，於台北正式啟動「海峽兩岸三地民間智庫論壇」，溫兆安(香港)控股集團有限公司主席─溫兆安於論壇席間正式宣布，將與兩岸三地智庫領袖聯盟及全國台聯組成戰略聯盟，以中華文化為出發點，一同深化兩岸三地產業發展合作研究，為兩岸和平做出貢獻。

「海峽兩岸三地民間智庫論壇」成功引領兩岸各界人士討論熱潮，延續這股討論熱潮，2017年5月15日，旺報再度邀請到溫兆安(香港)控股集團有限公司主席溫兆安來台，溫主席將和前經濟部長尹啟銘進行大師對談，希望可以促使兩岸智庫深入交流，成為兩岸三地經濟與文化合作的重要平台。

中時電子報將於5/15(一)下午2:30─4:10進行海峽兩岸三地民間智庫論壇『大師對話系列一：創業成功的思維』網路直播，活動將由旺報副總編輯陳秀蘭擔任主持人，並邀請到前經濟部長尹啟銘擔任大師貴賓，和溫兆安控股集團主席─溫兆安進行對談，共享經驗智慧和前瞻願景。

活動主講人溫兆安。圖/旺報提供

溫兆安小檔案：

溫兆安(香港)控股集團有限公司

專注於文化產業數字產業及智庫產業的大型國際控股集團，旗下共有三大產業，分別是數字星球研究院、海峽兩岸民間智庫論壇、和數字時代知識顧問研究院。

(中時電子報)