文在寅當選 南韓將出席「一帶一路」峰會

韓聯社12日報導，南韓政府官員12日透露，應中方邀請，南韓政府將派遣代表團赴北京出席14至15日舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇，由共同民主黨議員朴炳錫任代表團團長。

朴槿惠政府時期，由於韓中兩國圍繞「薩德」問題的矛盾加劇，中方沒有向韓方發送此次論壇的邀請函。而文在寅9日當選新總統後，中方隨即向韓方發出邀請。文在寅一直對在韓部署「薩德」反導系統持消極態度，分析認為，中方轉變態度，或是因為期待文在寅執政後韓國政府在薩德問題上改變立場。

目前，俄羅斯、土耳其、菲律賓、義大利等29個國家領袖確定參加「一帶一路」國際合作高峰論壇，日本自民黨幹事長二階俊博、北韓對外經濟相金英才也將出席。

(旺報)