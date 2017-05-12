針灸搭藥物 左右轉不再卡卡

頸肩痠痛是女性常見的毛病之一，醫生提醒患者多多按摩頸部可舒經活絡。（陳淑娥攝）

「向左轉、向右轉」有這麼難嗎？64歲羅姓女患者因車禍致頸椎椎間盤突出，復健後雖有改善不適，但關節活動度受限，頸部無法左右轉，必須連同上半身一起轉向，求診童綜合中醫科，進行針灸搭配藥物治療後，向左轉、向右轉都不是問題了。

羅姓女子因車禍致頭頸部外傷，多節頸椎椎間盤突出，持續復健9個多月，雖然疼痛有所減輕，但關節活動度卻受限，頸部無法左右轉，必須連同上半身一起轉向，同時也常頭暈、頭痛、注意力不集中及記憶力退化，嚴重影響生活品質及睡眠。

童綜合表示，羅女在該院進行第一次針灸治療後，頸部可小幅度左右轉動，歷經約半年時間，每周固定兩次針灸及配合藥物治療，不但頸部疼痛已改善，睡眠品質也穩定，現在向左看、向右轉都不是問題了。

中醫科醫師蘇永玄指出，女性因烹煮、洗衣、打掃等，皆為長時間不斷重複相同動作或維持固定動作，無一不使用到肩頸的肌群，長期下來，乳酸及發炎物質會堆積，身體自然會酸、痛、脹、麻，時而感到無力。

他表示，長時間肩頸肌肉緊繃痠痛者，可在患處觸摸到筋結，這是一種肌肉缺乏彈性、不正常收縮現象，這類筋結可視為氣滯血瘀的一種，有必要進行活血化瘀藥物的調理，並建議配合物理性治療更具療效。

(中時)