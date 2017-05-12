MLB》捕手風格不同 陳偉殷截長補短

陳偉殷（中）與捕手艾利斯（左）、瑞爾謬托合作愉快。（本報資料照片）

陳偉殷今年5場先發，前3場搭配過去賽揚獎左投柯蕭的專屬捕手艾利斯，後2場則換成打擊較佳的老搭檔瑞爾謬托。陳偉殷表示，兩個捕手雖然風格不同，但艾利斯提點的地方，他也可以主動傳遞給瑞爾謬托，配起來沒有問題。

「兩個捕手其實不太一樣，艾利斯經驗比較有，他會給很多建議，很多是我自己沒有查覺到的東西。」陳偉殷說：「至於瑞爾謬托，比較需要我讓他知道我的想法。」

對殷仔來說，搭配艾利斯他可以被動一些，或者說，正因為艾利斯的豐富經驗，從捕手的角度，可以看到連投手自己都沒有發覺的東西，讓他學到更多；至於瑞爾謬托，則需要殷仔主動出擊，表達自己想要的配球或想法。

也就是說，搭配艾利斯可以讓殷仔變得更好，在他融會貫通之後，搭配瑞爾謬托不但能夠更有配球自主權，也可以投得一樣好，瑞爾謬托還能提供更好的打擊火力。掌握到兩個捕手的風格差異，殷仔投起來更是如魚得水。

(中時電子報)