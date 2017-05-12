新北生育年齡婦女大調查 最高齡58歲、最多生12個

新北市民政局調查「生育年齡婦女」在人口數、兒女數量以及生育年齡的變化，其中新北市的生育年齡婦女佔總人口數26%，平均生育年齡則為平均生育年齡則為32.2歲，其中最高齡產婦生產時已高達58歲，近20年則有2996對龍鳳胎在新北市出生。

新北市最高齡的產婦是住在永和區的張姓媽媽，生育時已經58歲，因為是超高齡產婦，求子過程十分辛苦，經過中醫調養及進行人工受孕，才順利產子，抱著今年準備上小學的兒子，張女士開心的說「看著孩子順利長大，就是最好的母親節禮物。」

此外，新北市1胎最多生3個，生雙胞胎的媽媽共計18,876位，其中龍鳳胎共有2996對，占31.7％；生3胞胎的媽媽有414位，生育最多的則是土城區的曾女士，30年間共生育了3男9女，今年母親節所有兒女還特地為她席開3桌慶祝母親節。

民政局表示，「生育年齡婦女」一般指年齡15歲至49歲之女性人口，新北市生育年齡婦女人口數為103萬6891人，近10年的生育年齡則從29.5歲延後到32.2歲，增加2.7歲，顯見晚婚與生育年齡延後已經是現在的趨勢。

(中時)