蔡英文：人民意見暢通 未來就不必「大聲講」
總統蔡英文昨(11日) 接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人，談及長照2.0的政策執行問題。她說，政府在政策規劃上有很多細節感受不到，人民可以「大聲講」，這樣政府才知道問題所在，而意思傳達後，就不必再大聲訴求。蔡英文強調，人民有暢通管道表達意見，是政策能否成功的關鍵。
以下為總統府公開的蔡英文談話全文：
真的很謝謝理事長，你講了一個重點，通常政策是好的，但是到後來，為什麼感覺出來不是一件好事，就是執行跟細節的問題，長照2.0確實是我們社會非常需要的東西，也是政策上最優先的。但是我剛剛講的，不但是政府要努力，我們大家都要一起努力才做得成。那政府很多地方是看不到的，或感受不到的，那就需要大家共同組織起來，把政府看不到的地方，或者沒有注意到的地方拿出來，讓我們一樣一樣檢驗，讓整個執行的過程可以快速的解決障礙跟到位，所以今天和次長在這。
剛才提的，我覺得是有道理的事情，我們就應該。（停頓）但是不是你今天看到總統才講啊，你平常就應該講，那有人說我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大，我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是我聽到了以後，就不用再繼續再這樣大聲了。
但是我們的政府的各機關各層級，確實要讓要表達意見的人有一個非常通暢的管道，而且有專人去處理這些問題，因為這一個這麼龐大的計劃很容易會失敗在小細節上。這個是拜託衛福部來注意的。
(中時電子報)
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