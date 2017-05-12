竹縣警阻嫌犯開車逃跑 擲甩棍命中擋風玻璃

警方為了阻止鄭男開車逃跑，情急之下將警棍擲出，正好命中擋風玻璃中央，鄭男退車撞上石頭而停下，毫髮無傷。（莊旻靜翻攝）

警方查緝毒蟲，神乎其技以甩棍投擲汽車，力道「入木三分」。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

關西鎮鄭姓男子因毒品案件遭到通緝，11日中午，新竹縣警察局新埔分局警方獲報，前往錦山地區尋找鄭男，鄭男因與女友吵架心緒不佳，停在路邊剛吸食完安非他命，見警以車擋車，立即倒退要逃，警方為了阻止，情急之下將手中警棍擲出，正好命中擋風玻璃中央，鄭男後退時撞上石頭停下，被逮個正著。

33歲的鄭姓男子因毒品案件，今年4月被新竹地檢署通緝，成為警方鎖定對象，11日中午，警方獲知鄭男出沒在錦山地區，便前往追查，後在羅馬公路33.5公里處，發現1台贓車，懷疑為鄭男所駕。

當下警方先以車擋在鄭男車輛前方，又下車盤查，鄭姓男子當下立即退出要逃，鍾姓偵查佐見狀，情急之下，將手中的警棍擲出，竟剛好擲直射入擋風玻璃中央，而正在退車的鄭男後撞上石塊而停下，毫髮無傷，帶隊的小隊長謝世國、偵查佐申嘉文立即追上逮捕。

警方為了阻止鄭男開車逃跑，情急之下將警棍擲出，正好命中擋風玻璃中央，鄭男退車撞上石頭而停下，毫髮無傷。（莊旻靜翻攝）

警方在鄭男車上起出一把改造手槍、毒品吸食器、7發子彈等。（莊旻靜翻攝）

鄭男向警方坦承，在被警方找到的前一刻，因與女友吵架，剛吸食完安非他命跟海洛因，警方也在其車上起出一組吸食器、一把改造槍支以及7發子彈，鄭男因有案在身，加上此次被捕，憂心和女友誤會未解而分手，做筆錄時還向警方求情，先電話與女友溝通，警方11日下午依竊盜、違反槍砲彈藥及刀械管制條例、毒品通緝等罪嫌移送法辦。

(中時)