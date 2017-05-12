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NBA》剋星！丹托尼碰上帕總系列戰沒贏過

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帕波維奇
火箭總教練丹托尼生涯從沒在季後賽系列戰當中贏過馬刺總教練帕波維奇。(美聯社資料照)

隨著火箭本季遭馬刺淘汰，火箭總教練丹托尼也追平1項難堪紀錄，那就是馬刺教頭帕波維奇拿到生涯對丹托尼的第20場季後賽勝利，追平「禪師」菲爾傑克生對前爵士教頭史隆紀錄，更尷尬的是，丹托尼季後賽碰上帕波維奇從沒贏過1次系列戰！

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帕波維奇成為丹托尼在季後賽的頭號剋星，包含2004-05年球季馬刺4比1勝太陽、2006-07年球季馬刺4比2勝太陽、2007-08年球季馬刺4比1勝太陽、2012-13年球季馬刺4比1勝湖人，加上本季馬刺4比2淘汰火箭，5次系列戰對決都由帕總取勝。

原本今年季後賽的宿命對決，丹托尼很有機會打破這項難堪紀錄，因為火箭爆冷在首役狂掃地主馬刺，沒想到隨著帕克、里歐納德馬刺兩大主力先後缺陣，火箭反而沒有掌握優勢，反讓馬刺逐漸找回強者風範，甚至給了艾卓吉重振雄風的最佳舞台與機會。

看來今後丹托尼只能自求多福，除了希望能在例行賽排名領先帕波維奇領軍的馬刺，更盼別在季後賽對上馬刺，否則這種從未贏過對方的陰影，勢必會讓丹托尼不知該如何領軍才行，也只能說「既生瑜、何生亮」，丹托尼真的就拿帕波維奇沒辦法！

(中時電子報)

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關鍵字：火箭馬刺季後賽丹托尼帕波維奇NBA
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