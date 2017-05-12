NBA》剋星！丹托尼碰上帕總系列戰沒贏過
隨著火箭本季遭馬刺淘汰，火箭總教練丹托尼也追平1項難堪紀錄，那就是馬刺教頭帕波維奇拿到生涯對丹托尼的第20場季後賽勝利，追平「禪師」菲爾傑克生對前爵士教頭史隆紀錄，更尷尬的是，丹托尼季後賽碰上帕波維奇從沒贏過1次系列戰！
帕波維奇成為丹托尼在季後賽的頭號剋星，包含2004-05年球季馬刺4比1勝太陽、2006-07年球季馬刺4比2勝太陽、2007-08年球季馬刺4比1勝太陽、2012-13年球季馬刺4比1勝湖人，加上本季馬刺4比2淘汰火箭，5次系列戰對決都由帕總取勝。
原本今年季後賽的宿命對決，丹托尼很有機會打破這項難堪紀錄，因為火箭爆冷在首役狂掃地主馬刺，沒想到隨著帕克、里歐納德馬刺兩大主力先後缺陣，火箭反而沒有掌握優勢，反讓馬刺逐漸找回強者風範，甚至給了艾卓吉重振雄風的最佳舞台與機會。
看來今後丹托尼只能自求多福，除了希望能在例行賽排名領先帕波維奇領軍的馬刺，更盼別在季後賽對上馬刺，否則這種從未贏過對方的陰影，勢必會讓丹托尼不知該如何領軍才行，也只能說「既生瑜、何生亮」，丹托尼真的就拿帕波維奇沒辦法！
(中時電子報)
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