藍委陳宜民公布民調 小英施政不滿度達57.4％

蔡英文總統施政週年政策滿意度調查記者會。（趙雙傑攝）

國民黨立委陳宜民今日舉行蔡英文總統施政週年政策滿意度調查記者會，表示在5月初調查民眾對蔡政府各項政策的滿意度，以及對蔡英文、行政院長林全的滿意度，調查結果，37.5%對蔡英文滿意，但高達57.4%對蔡英文不滿意，林全的滿意度32%，不滿意度60%。

(中時)