AV女優被逼拍片 淚崩「沒人喜歡當公車」欲輕生

AV女優香西咲自曝黑暗史，更一度想輕生結束生命。(圖/ 香西咲_real微博)

AV女優香西咲，因為與美少女天團「AKB48」前台柱大島優子樣貌相似，讓他知名度逐漸提升，不過投身AV界時，竟大爆驚人暗黑史，她全盤托出被社長強迫陪睡狀況，甚至遭威脅「拒絕就讓你沒工作」，如今還原當時被逼迫下海的狀況仍心有餘悸，更泣訴自己從來「不想被當公車」。

AV女優香西咲透露，6年前被星探發掘後，以為可以出道當模特兒，未料簽約後才發現是拍A片，雖然想拒絕無奈違約金貴的嚇人，而且拍攝現場有20個人圍住她，當下沒有退路只能乖乖就範，未料對方竟變本加厲，用威脅、洗腦圍事等各種手段逼迫拍AV，讓她泣訴「不想被當公車」，甚至曾衝動想結束自己人生。

其實她入行3年以來，不僅被公司強迫陪睡，就連發行相關商品權利金也從未進帳自己口袋，對於被指控的MARKS JAPAN社長青木亮，則否認有強迫女性，畢竟「拍AV就是不打算隱藏」。

(中時電子報)