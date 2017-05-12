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桃園ATT筷食尚跳電 全館暫停營業

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桃園ATT筷食尚跳電 全館暫停營業
ATT桃園筷食尚因供電問題，目前全館無法營業。（甘嘉雯攝）
桃園ATT筷食尚跳電 全館暫停營業
ATT桃園筷食尚因供電問題，目前全館無法營業，在門口貼出公告。（甘嘉雯攝）
桃園ATT筷食尚跳電 全館暫停營業
民眾在ATT筷食尚前無法進入消費，因為整棟樓停電。（甘嘉雯攝）
桃園ATT筷食尚跳電 全館暫停營業
台電已經派員前來ATT檢修線路問題。（甘嘉雯攝）

預計明天開幕並舉行封館大請客的的ATT筷食尚，開幕前一天竟傳跳電，整棟大樓從12日11點08分起至今，電力出問題，超過50間店家無法營業，業者僅能關閉門面，中午營業時間，讓許多消費者到了門口卻無法用餐，當場傻眼。

而ATT也在門口貼出公告，指出因為台電供電問題造成停電，已請台電處理，全館暫時無法營業，業者也要求店家，進行電器用品、冰箱及食材拍照，待釐清責任歸屬。

目前台電工程車也到場檢修，台電表示，目前懷疑是線路問題，工程人員已經趕赴現場搶修。

(中時)

關鍵字：營業台電問題跳電開幕
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