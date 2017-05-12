MLB》速球威力再升級 紅襪金柏若大復活

金柏若完美救援，9下演出9球連3三席3球三振。(美聯社資料照)

紅襪「守護神」金柏若(Craig Kimbrel)本季大復活，開季至今自責分率僅1.15，11場救援機會僅1次失手，暫居美聯救援王，12日紅襪對戰釀酒人一役，他在平手局面上陣，力拚1.2局無失分，5個出局都靠三振取得，9下更連3打席3球三振，是紅襪以4比1擊敗釀酒人的致勝功臣之一，他表現能判若兩人，速球威力提升是一個要點。

金柏若去年轉戰紅襪，表現卻不如過往神勇，雖33次救援機會把握住31次，自責分率3.40、吞下6場敗戰，雙雙寫下生涯最差。但他本季重拾身手，連同此役8下提前上班，精采化解一三壘危機，最終守住勝果的一役，成績是亮眼的2勝0敗、10次救援成功、自責分率1.15。

金柏若今年重振雄風，過往拿手的速球均速跟尾勁提升，是一個關鍵。根據《Fangraphs》資料，金柏若本季速球均速98.0英里(約157公里)，寫下升上大聯盟以來最速紀錄，下沉幅度、朝右打者內角竄的尾勁也提升，而大聯盟官網報導指出，金柏若投11顆速球，就有6顆造成揮空。

此外，金柏若均速提升，同時保送率也銳減。去年他平均每9局就會送出5.09次保送，今年卻下滑到僅1.29，三振率則從去年的14.09升到16.71，也讓他重拾王牌終結者身手。金柏若此役投20顆球，揮空率達45%是他生涯投至少15球的比賽中最高，最後他飆出5K，紅襪總教練費洛(John Farrell)也盛讚他和賽爾(Chris Sale)，三振能力著實非比尋常。

(中時電子報)