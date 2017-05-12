慈濟浴佛環保風 環保燈花現法香

5月是感恩月，2017年5月14日母親節，慈濟基金會將於全球五大洲共38個國家/地區，預計舉辦逾472場浴佛典禮，超過26萬人參加。

慈濟人用塑膠袋、寶特瓶等日常回收素材，發想製作環保蓮、康乃馨，提倡環保並展現人文。圖/慈濟基金會提供

今年慈濟浴佛大典，有著不一樣的環保風，一朵朵塑膠袋手作的環保康乃馨；一個個寶特瓶製成的環保蓮花燈與浴佛的環保蓮，除了有著創意、清淨在源頭的巧思，更有著「心蓮綻放人間、心燈照亮世界」，兼顧環保人文與敬天愛地之感恩。

迎接全球佛誕日及母親節的到來，慈濟人秉持著疼惜大地、善用日常素材的環保理念，發想製作應景的環保回收素材。

其中，5月14日在台北中正紀念堂、花蓮靜思堂的浴佛場次，將有志工利用寶特瓶手工製作的環保蓮花燈與浴佛的環保蓮。

在中正紀念堂的浴佛大典，今年將有數百朵環保蓮花燈在祈禱時綻放光芒，這款環保蓮花燈是慈濟環保志工的設計，台北由內湖環保教育站創意DIY的團隊製作，從第一代開始不斷改良到第四代，每一盞蓮花燈都需藍白綠三色的寶特瓶，力求一刀剪到底，才能保持圓角不割傷手。

塑膠空瓶精緻的浴佛環保蓮。圖/慈濟基金會提供

在花蓮靜思堂的浴佛典禮，在典禮中獻花供佛時，將會首度出現由回收的塑膠空瓶巧手精製的浴佛環保蓮，純白襯底的環保湯花不僅製作手工精巧，更能在浴佛典禮上呈現其素雅、莊嚴道場。

為配合母親節的到來，桃園中壢區慈濟志工也發揮巧思，利用回收的塑膠袋，細心挑選撫揉成各色環保康乃馨，讓原本是千年不化的惱人垃圾，在志工的巧思下，象徵成永不凋零的母愛。

慈濟基金會指出，將環保回收的物品透過創意巧思的再製，不僅是讓環保落實在日常中，更能將被丟棄的物品再製成美觀實用又極具創意的產品，不僅重新賦予環保回收品的新價值，更有著「愛物、惜物、延續物命」的意義。

慈濟基金會表示，塑膠袋、寶特瓶大量的使用，已經造成大地之母沉重的負擔，慈濟推動環保是淨化地球、也是淨化人心；讓浴佛不只是人文美善的展現，更讓我們學習佛的福德與智慧、以最澄淨的心，祝福天下眾生，將花香、法香、德香化作人間馨香。

(中時電子報)