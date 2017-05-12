無菸害又可戒菸？ 國健署：電子菸不合法且含致癌物及毒品

電子菸含尼古丁成分，具成癮性，且多數含有甲醛、乙醛致癌物質，台灣目前沒有合法電子菸產品。(圖/達志影像/Shutterstock)

電子菸宣稱沒有傳統香菸的菸害，而且可以戒菸，因此許多吸菸民眾躍躍欲試。

食品藥物管理署抽查電子菸當中，發現電子菸內含尼古丁成分，具成癮性，對戒菸無幫助，且市面上電子菸多數含有甲醛或乙醛致癌物質。台灣也曾發生過電子菸爆炸事件，顯示電子菸具有潛在危險。

依據國際癌症研究署(IARC)，甲醛屬1級致癌物質，乙醛為2B致癌物質，如果人體吸入甲醛或乙醛，會刺激眼部及呼吸道，引起咳嗽、喘鳴、胸痛或支氣管炎，若長期吸入可能引起慢性呼吸道疾病。

台灣也查獲多起電子菸含有安非他命、大麻等毒品成分，使用電子菸民眾恐染上毒癮而不自知；國外研究也顯示，電子菸的煙霧中，除了尼古丁、甲醛、乙醛外，也含有多種化學物質，如丙二醇、二甘醇、可丁寧、毒藜鹼、菸草生物鹼等，民眾長期使用，可能造成癌症或其他疾病。

如民眾想要戒菸，建議尋求有效戒菸管道，像是撥打免付費戒菸專線0800-63-63-63，或醫療院所、藥局、縣市衛生局的戒菸班，由專人協助戒菸。國民健康保險署也呼籲，目前台灣並沒有合法的電子菸產品，呼籲民眾不要購買來路不明電子菸，以免危害健康。

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(中時電子報)