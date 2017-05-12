MLB》陳偉殷好糗 上役保送錯人

陳偉殷今年調整心態，該閃就閃不刻意硬拚打者。（adidas提供）

陳偉殷今年改變投球心態，不再刻意避免保送打者，也的確讓挨轟比率明顯降低。不過殷仔今天受訪時也自爆糗事，今年曾想保送第8棒，來抓第9棒投手來對付，結果發現自己算錯棒次，保送到對手的第7棒…

「有一次計算錯誤，想說保送上去，下一個是投手好解決，結果發現下一棒才第8棒，還是野手，幸好後來還是有解決…」殷仔苦笑著說。

陳偉殷沒有明講是哪場比賽的狀況，但也不難查出，因為今年他只保送過1次第7棒，就是本月初對光芒的「佛州內戰」。他在2出局二壘有人的情況下，保送了光芒7棒諾瑞斯，幸好後來讓8棒羅伯森打出外野飛球出局。

陳偉殷過去被認為是控球型的投手，旅美前5季的平均每9局四壞數僅2.1次，但有的時候，他為了避免保送而投出太甜的球，也讓挨轟率居高不下，平均每9局被敲1.3轟。今年他平均每9局投3次四壞，挨轟率則壓到每9局1轟。

陳偉殷表示，今年春訓就和前輩潘忠韋，以及投手教練、捕手討論過這個問題，「我是控球好的投手，但有時候太想去投好球，造成傷害度更大，不如把打者保送上去。而且我的投球動作快，不是非常快腿的話，不會有任何動作，保送有時候是個好的選擇。」

尤其是對上3至5棒中心打者，殷仔調整心態，不要投太甜的給對手打，保送上壘也沒關係，「反正他們也跑不動。」殷仔強調，最重要的是不要太急著去投每一顆球。

說到這個題目，殷仔自己也開玩笑說：「這個其實我不知道該不該講，如果講完全壘打數量會不會回來？」最後他也自嘲說：「其實才5場比賽而已，全壘打後面應該還是會繼續增加，大家不用擔心，再回去也沒關係，大概就是那個數量。」

(中時電子報)