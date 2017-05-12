MLB》柳賢振被打爆 葛倫基大復活
道奇韓籍左投柳賢振，今作客有「打者天堂」之稱的洛磯主場，先發4局就用101球，被敲8安，送出6保送，狂丟10分，但只有5分是自責。道奇打線後段猛追分，但終場仍以7比10落敗，柳賢振吞下第5敗(1勝)，自責分率從4.05增至4.99。
響尾蛇強投葛倫基，今重現賽揚級身手，面對海盜打線，前7局沒有被安打，直到8局上被四棒波蘭柯(Gregory Polanco)相中83.5哩(134公里)滑球，敲出陽春炮失分。響尾蛇最終2比1險勝，葛倫基8局只被敲1安，狂飆11次三振，摘下第4勝(2敗)，自責分率降到2.79。
(中時電子報)
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