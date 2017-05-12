付出6次下水代價後 賈西亞第17洞「1桿進洞」
上個月在美國名人賽奪得生涯首座大賽冠軍的西班牙名將賈西亞，將好運帶到今(12日)球員錦標賽首輪，於第17洞揮出「1桿進洞」，成為賽史第8位幸運兒。
TPC鋸齒草球場的第17洞距離137碼，是美巡著名的島狀型球洞。賈西亞今天拿52度劈起桿攻果嶺，小白球過洞後倒車直接滾進洞，成了這天唯一揮出「1桿進洞」的選手。
賈西亞開心的說：「這肯定是美巡最困難的短洞，因為果嶺實在太硬了，很高興球彈跳之後滾進洞。」
賈西亞生涯曾經在這1洞6次擊球下水，包括2013年一口氣就連下水2次，打了7桿(+4)，讓他錯失奪冠機會，也因之前6次下水經驗，讓他知道如何進攻這洞果嶺，今天終得到「1桿進洞」回報。
2008年曾於延長賽奪冠的賈西亞，本屆首輪前9洞出現大震盪爆出40桿，後9洞才回穩拉回桿數，打到第16洞成績+3，第17洞「1桿進洞」回升至+1，這輪交出73桿並列第66，落後兩位並列領先者6桿，如果次輪打完驚險晉級，是今天「1桿洞進」立大功。
(中時電子報)
關鍵字：賈西亞
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