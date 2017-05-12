中原大學義賣康乃馨 助弱勢學童畢旅

中原大學學生義賣康乃馨。（校方提供）

學生邀請大家開口向媽媽說愛。（校方提供）

中原大學教授吳肇銘（中）在課堂上，要學生親身製作公益專案。（校方提供）

中原大學資訊管理學系學生8日至12日舉行「愛馨公益」康乃馨義賣活動，將義賣所得全數捐助桃園龜山國中，給弱勢孩童當作助學暨畢業旅行基金。

資管系教授吳肇銘強調，在「企業概論」課程中，希望學生執行真實專案，從實做中學會商業運作策略，養成關懷社會與人群的態度，讓知識更有溫度。

資管系大一生張朕耀表示，在課程中學習到運用企業經營模式，進行公益專案的規畫跟執行，因此與龜山國中合作，義賣特殊家庭學生所栽種的花草園藝作品，募集清寒學生的助學基金。

學生在校內舉辦康乃馨義賣外，更拍攝義賣短片，透過網路散播愛的力量。資管系大一生陳新說，在中壢車站、學校邀請民眾大聲向媽媽說愛，表達平常說不出口的愛。

(中時)