中原大學義賣康乃馨 助弱勢學童畢旅
中原大學資訊管理學系學生8日至12日舉行「愛馨公益」康乃馨義賣活動，將義賣所得全數捐助桃園龜山國中，給弱勢孩童當作助學暨畢業旅行基金。
資管系教授吳肇銘強調，在「企業概論」課程中，希望學生執行真實專案，從實做中學會商業運作策略，養成關懷社會與人群的態度，讓知識更有溫度。
資管系大一生張朕耀表示，在課程中學習到運用企業經營模式，進行公益專案的規畫跟執行，因此與龜山國中合作，義賣特殊家庭學生所栽種的花草園藝作品，募集清寒學生的助學基金。
學生在校內舉辦康乃馨義賣外，更拍攝義賣短片，透過網路散播愛的力量。資管系大一生陳新說，在中壢車站、學校邀請民眾大聲向媽媽說愛，表達平常說不出口的愛。
(中時)
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