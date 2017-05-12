酒醉男女三字經嗆警 酒醒男後悔女落淚
今（12）日2時20分許，33歲沈姓男子、26歲許姓女子一行8、9人從新北市板橋區某KTV酒後離開，眾人聚集於館前西路與大華街口聊天，有人站在路邊、有人坐在車內，新北保安警察大隊員警見狀上前盤查。沈男和許女不滿警方盤查自己朋友，沖著員警叫囂並辱罵「三字經」。
員警提示沈、許恐涉妨害公務，要求2人停止叫囂並配合盤查，在旁的友人也幫忙緩頰，但2人仍不服制止，繼續辱罵員警，警方只好使用強制力，將沈男和許女壓制逮捕，帶回隊部偵辦。
上午時，沈、許2人酒醒，驚覺酒後犯錯，沈男表示是酒後失態，非常後悔，許女則不停哭泣。偵訊後，2人以妨害公務罪嫌移送法辦。
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(中時)
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