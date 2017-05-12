澄清「要統去大陸住」說法 吳敦義：我不是白痴！

吳敦義12日上午與近50位學者對談，入場時一一握手。（潘維庭攝）

國民黨主席選舉520登場，12日上午在台大校友會館，參選人之一的前副總統吳敦義，與數十位大學教授交流會談時，吳敦義再次澄清先前被曲解的「要統去大陸住」的說法，「我又不是白痴，怎麼會講這種話」，吳細數自己在行政院長內推動的兩岸交流，包含簽署ECFA，推動陸客、陸生來台等等，他任內也與對岸簽了20幾項協議，他強調現階段不是統的時機，但獨是絕對不能做的，目前是「統人沒能力、被統不願意；喊獨騙選票、真獨不必要」。

他強調，台灣目前有些人主張統、有些人主張獨，這是言論自由，遷徒自由也是四大自由之一，「我又不是白痴，怎麼會講（要統去大陸住）這種話」。

吳敦義表示，有人講「我不能說中華民國」，難道就不要讓他住中華民國嗎？「吳敦義沒有那麼白痴，不然擔任縣長、黨秘書長、行政院長不會表現那麼好。」

座談會主持人海基會前副董事長周繼祥表示說，有100多位學者力挺吳敦義擔任黨主席，但現場出席近50名教授。包含台大前副校長趙永茂、文大社科院長趙建民、淡江大陸所榮譽教授趙春山、文大政治系講座教授陳一新、台大兼任教授楊永明、兩岸共同市場基金會執行長陳德昇、政大外交系教授朱新民、成大政經所教授丁仁方、淡江陸研所教授張五岳、台大政治系教授左正東、中研院研究員朱浤源、警大前教授葉毓蘭等人。

吳敦義表示，他先前受訪時是強調，現階段台灣和中國大陸不可能談統、不可能談獨，因為生活方式和制度不同，「一國兩制，或統或獨，都為台灣掀波濤。俱往矣，數當前明路，和平最好」，他認為現在不是統的時機、獨則是不能做的。

他回顧民國97年，馬總統上任後，與對岸高層商討，希望海陸兩會恢復溝通、開放陸客觀光、直航三通；他擔任黨秘書長時，也訪問大陸最高當局；擔任行政院長任內，開放陸客自由行，陸生來台修學位。並洽簽兩岸ECFA，他表示，只要政府全力拚經濟、兩岸和平穩定，就能有很好的表現，民國99年，經濟成長率就創下10.63%的佳績。

他表示，大家期待兩岸和平穩定發展，他沒有講「要統一就去大陸住」，他回憶，先前受訪時提起此事，是因為大約八、九年前他擔任行政院長時，有一位40多歲的台商問他，為什麼現在不統一？他回答當前台灣「統人沒能力、被統不願意」，並對該名台商說，你現在就住在福州、偶爾去上海，住不慣就可以回台灣，遷徙自由，國家沒有限制。

(旺報)