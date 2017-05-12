美親台貿易代表提名過關 對陸貿易恐更強勢

提名剛通過的美國貿易部長萊特海澤。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)上任之初提名了資深貿易律師萊特海澤(Robert Lighthizer)為美國貿易代表，而這個任命案終於在11日於參議院投票通過了，萊特海澤曾多次指責美國在對中國大陸的貿易政策游移不定，所以才讓美國對中國大陸的貿易逆差增加、工廠關閉，未來對中國大陸的政策恐走較強硬的政策，而在對台政策上，他曾表示美計劃加強與台灣的貿易關係。

據美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，萊特海澤的提名案被擱置了100多天才通過，也因此讓川普貿易政策遲遲無法實現，而終於在11日於參議院以82對14票通過，讓69歲的萊特海澤得以重新開啟新一輪的貿易談判，實現川普要將工作機會留在美國國內的政見，另外，他也將就修訂與加拿大、墨西哥組成的北美自由貿易協定（NAFTA）展開談判。

根據萊特海澤專精於貿易法，以及在雷根政府針對日本進口的政策來看，他在川普政府內，可能會主導強迫中國大陸及其他貿易逆差的國結束川普政府所認為不公平的貿易行為。不過萊特海澤不會是川普政府貿易政策中唯一的聲音，商業部長羅斯(Wilbur Ross)和負責國家貿易委員會，並且強烈批評中國大陸貿易政策的納瓦羅（Peter Navarro）也都是貿易政策的主腦。

而據《彭博社》報導，萊特海澤曾在表示美國尊重一中政策之餘，他也表示：「我有意推動制定有助於加強與台灣雙邊關係的貿易與投資政策」，並尋求解決諸如美國牛肉和豬肉巿場准入等長期存在問題的同時，美國將「評估與台灣進行進一步談判的前景」。

(中時電子報)