美親台貿易代表提名過關 對陸貿易恐更強勢
美國總統川普(Donald Trump)上任之初提名了資深貿易律師萊特海澤(Robert Lighthizer)為美國貿易代表，而這個任命案終於在11日於參議院投票通過了，萊特海澤曾多次指責美國在對中國大陸的貿易政策游移不定，所以才讓美國對中國大陸的貿易逆差增加、工廠關閉，未來對中國大陸的政策恐走較強硬的政策，而在對台政策上，他曾表示美計劃加強與台灣的貿易關係。
據美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，萊特海澤的提名案被擱置了100多天才通過，也因此讓川普貿易政策遲遲無法實現，而終於在11日於參議院以82對14票通過，讓69歲的萊特海澤得以重新開啟新一輪的貿易談判，實現川普要將工作機會留在美國國內的政見，另外，他也將就修訂與加拿大、墨西哥組成的北美自由貿易協定（NAFTA）展開談判。
根據萊特海澤專精於貿易法，以及在雷根政府針對日本進口的政策來看，他在川普政府內，可能會主導強迫中國大陸及其他貿易逆差的國結束川普政府所認為不公平的貿易行為。不過萊特海澤不會是川普政府貿易政策中唯一的聲音，商業部長羅斯(Wilbur Ross)和負責國家貿易委員會，並且強烈批評中國大陸貿易政策的納瓦羅（Peter Navarro）也都是貿易政策的主腦。
而據《彭博社》報導，萊特海澤曾在表示美國尊重一中政策之餘，他也表示：「我有意推動制定有助於加強與台灣雙邊關係的貿易與投資政策」，並尋求解決諸如美國牛肉和豬肉巿場准入等長期存在問題的同時，美國將「評估與台灣進行進一步談判的前景」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。