母親節活動變挺柱大會 武陵高中：列黑名單

挺柱車輛進入國立武陵高中，學生議論紛紛，學校表示，申請未告知是政黨活動。（翻攝黑特武陵）

政黨活動進入國立武陵高中，校方表示，對方申請未告知，當發現已經來不及驅離。（翻攝黑特武陵）

政黨活動進入國立武陵高中。（翻攝黑特武陵）

武陵高中表示，不知道洪秀柱會來參加活動。（甘嘉雯翻攝）

國民黨主席洪秀柱11日晚間在國立武陵高中活動中心舉行千人挺柱晚會，眾多支持者到場餐與，由於她的宣傳車「柱你幸福號」下午就進入校園，學生議論紛紛，在《黑特武陵》留言抱怨「聽說本來是退伍軍人協會借去辦母親節的，結果變成柱柱造勢大會」，「ㄜ他們不會覺得來學校很不妥嗎？即使合法，尤其明天段考，學生才是台灣的希望好ㄇ」。

校長林清波出國關機，總務主任朱慶昇說，退伍軍人協會是以「慶祝母親節」為由，上周來申請，只說會有遊覽車來，事前並未告知會邀請洪秀柱到場，由於看不出是政黨活動，只要求活動在不影響學生上課或放學。

朱慶昇表示，退伍軍人協會是付費申請場地使用，強調學校立場是中立，對方違反申請名目，當發現時已經來不及驅離，往後列入黑名單。

(中時)