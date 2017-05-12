母親節活動變挺柱大會 武陵高中：列黑名單
國民黨主席洪秀柱11日晚間在國立武陵高中活動中心舉行千人挺柱晚會，眾多支持者到場餐與，由於她的宣傳車「柱你幸福號」下午就進入校園，學生議論紛紛，在《黑特武陵》留言抱怨「聽說本來是退伍軍人協會借去辦母親節的，結果變成柱柱造勢大會」，「ㄜ他們不會覺得來學校很不妥嗎？即使合法，尤其明天段考，學生才是台灣的希望好ㄇ」。
校長林清波出國關機，總務主任朱慶昇說，退伍軍人協會是以「慶祝母親節」為由，上周來申請，只說會有遊覽車來，事前並未告知會邀請洪秀柱到場，由於看不出是政黨活動，只要求活動在不影響學生上課或放學。
朱慶昇表示，退伍軍人協會是付費申請場地使用，強調學校立場是中立，對方違反申請名目，當發現時已經來不及驅離，往後列入黑名單。
(中時)
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