緊急搶修跳電　ATT筷食尚恢復營業

ATT筷食尚桃園店從12日11點08分起因電力出問題無法營業，經過台電人員搶修，終於在下午1點左右復電，停電2小時後，整館恢復營業。

標榜超過50間店家的ATT筷食尚，中午營業時間，讓許多消費者到了門口卻無法用餐，當場傻眼，而ATT也在門口貼出公告，指出因為台電供電問題造成停電。

(中時)