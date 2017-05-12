廣州二環高速擴建 擬2024年完工

作為廣州北部地區重要的高速通道，通車已有十餘年的北二環高速將進行改擴建，投資預計超過100億元（人民幣，下同），將從現在的雙向6車道擴建為雙向10車道。

最近瀋陽至海口國際高速公路火村至龍山段（廣州北二環高速）改擴建工程開始環評公示，其中透露，擴建工程計劃於2018年底全線開工建設，2024年底全線建成通車。

環評顯示，本次改擴建工程起於廣深高速公路相交的火村互通，接廣州東二環高速，向西北方向經水西、長平、八鬥後轉向西行、經石湖、北村、蚌湖、水瀝互通，止於廣清高速相交的龍山互通，並與廣州西二環高速相接。

改擴建線路長度39.7公里，從現在的雙向6車道擴建為雙向10車道，預計全線共徵用土地2549.96畝。擴建的同時也對老路進行加固維修。工程概算總額達到104.912億元。工程計劃也擬於2018年底開始，2024年底全線建成通車。

(旺報)