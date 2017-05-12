備戰12連戰 曾雅妮到球員錦標賽找靈感
男子美巡(PGA)球員錦標賽本周在佛州舉行，美國家住奧蘭多的前球后曾雅妮，今天跑到比賽場地TPC鋸齒草球場觀戰，希望能從世界男子高手身上找到打球靈感，備戰下周起的LPGA12連戰。
曾雅妮去年苦吞生涯單季最多12場淘汰，今年目前為止表現仍無起色，前7場出賽除了以外卡資格在本田泰國賽獲得並列第14，另6場都沒晉級，信心難免受到打擊。
LPGA本周休兵，加上上周歐秋雅邀請賽沒參賽，曾雅妮近半個月都留在奧蘭多調整與練球，今天則到球員錦標賽現場觀戰，一方面放鬆心情，另方面欣賞世界男子高手一流球技，期喚起巔峰時的記憶。
LPGA下周四Kingsmill錦標賽開始，緊鑼密鼓進行12連戰，其間包括「5大賽」的6月29日女子PGA錦標賽、7月13日美國女子公開賽與8月3日英國公開賽，是本季「旺季」，更是曾雅妮重新出發的起點。
她今在臉書另外留言：希望LPGA能在聞名的鋸齒草球場辦比賽。
(中時電子報)
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