中山大學與菲律賓聖托馬斯大學締約

中山大學與聖托馬斯大學簽署學術交流合約。左為聖托馬斯大學副校長Rev. Fr. Richard G. Ang。（曹明正攝）

中山大學12日與亞洲歷史最悠久、全球最大的天主教學校菲律賓聖托馬斯大學簽署學術交流合約。中山表示，馬尼拉直飛高雄不到90分鐘，且近期我國將開放菲國來台觀光免簽證，希望吸引當地更多優秀學生到中山深造。

聖托馬斯大學（Pontifical and Royal University of Santo Tomas, UST）由副校長Rev. Fr. Richard G. Ang, O.P.率領研究生院一級主管來訪，並代表簽署學術交流合約，簽約典禮由中山大學國際長郭志文主持。

郭志文說，政府目前正推動新南向政策，中山與擁有400多年歷史的UST建立合作夥伴關係，藉由雙方簽署交流合約，在學術領域上資源共享，日後除進一步促進學生交換、教職員互訪進修，也會建立雙聯學位等制度性合作。

(中時)