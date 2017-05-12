嘉義模範巡山員 聯警緝獲山老鼠

林務局嘉義林區管理處阿里山工作站長期針對易遭盜伐高風險地區，尤其在阿里山公路沿線加強巡視及埋伏監控工作，於106年5月12日凌晨接獲有盜伐情資，立即策動與嘉義縣警察局竹崎分局十字派出所共同部署，第一組人員在台18線公路94K處查獲1部載運贓木車輛，第一時間由嘉義林管處剛獲得105年度全國模範勞工之巡山員，與警方聯手制伏現行犯2男(台籍)，外勞約5~6人，則鳥獸散逃逸進入山區，惟仍有可疑車輛尚未查獲，第二組人員持續於台18線公路來回搜尋，終於在約89.4K處路旁發現第2部廂型車，車輛上鎖，現場無可疑人士，經透過車窗檢視，車內堆滿贓木，共計20塊臺灣扁柏不規則材贓木，總重量2,578公斤，材積3.209立方公尺，經計算山價為55萬4,515元，全案依違反森林法移送警方偵辦。

新法上路，祭出重罰，犯案工具均遭沒入

森林所衍生之附加價值本應屬全民共享，擅盜國有林產物除嚴重破壞森林生態平衡，更觸犯森林法，特別是森林法第50條、第52條修正後，除刑期及罰金提高外，亦增列竊取貴重木的加重條款，最高可處有期徒刑至10年6個月，併科罰金至贓額20倍。另犯案工具車輛均將沒入，是與舊法不同的地方，呼籲不法人士別再心存僥倖，以身試法，以免受到法律嚴厲制裁。

保護臺灣珍貴森林資源，大家一起來打山老鼠

林務局嘉義林區管理處表示，臺灣扁柏係屬臺灣特有種之珍貴林木且對國土保安、水土保持有極大之效益，此次能順利破獲非法竊取臺灣扁柏貴重木，是林、警合作打擊盜伐平台再一次成功的出擊，使盜伐者無所遁形。該林管處呼籲民眾共同打擊不法，若有發現盜伐、濫墾等非法等情事，請聯絡該處，聯絡電話05-2788534或保林免付費專線0800-057-930、0800-000-930。依據「森林保護辦法」規定，如民眾檢舉因而查獲犯罪行為人者，每案得發給舉發人最高新臺幣5萬元之破案獎金，該處再次呼籲民眾勇於檢舉不法，共同維護臺灣這片美好山林。

(中時)