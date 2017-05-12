豬哥亮和解余天電話遭斷 竟是兒謝順福掛的

豬哥亮和余天昨凌晨破冰通上電話。（圖／中時資料照片）

綜藝天王豬哥亮和余天多年前因節目接檔結下「余亮」心結，昨(12日)余天妻子李亞萍透露，凌晨接到豬哥亮來電，讓一旁的李亞萍感動泛淚，但余天還來不及問豬哥亮是否能去探病，電話就被別人搶走，今媒體報導，中斷這場大和解戲碼的疑似就是豬哥亮大兒子謝順福。

昨李亞萍爆凌接到豬哥亮來電，起初電話那頭沒人說話，余天開口猜：「是豬嗎？」豬哥亮便用微弱聲音說：「你知道我是誰喔？」談話中豬哥亮一度弄錯余天頭銜，稱他是「議員」，但當余天想進一步詢問可否去探病，電話就被掛斷，再回播已無人接起。

據《自由時報》報導，出手掛掉余天和豬哥亮破冰電話的人傳就是豬哥亮的兒子謝順福，余天一家也相當困惑為何就此沒下文，而李亞萍不死心，表示會繼續和豬哥亮家人聯繫，希望這兩天就能安排雙方見面。

(中時電子報)