粉紅機車太騷包 通緝犯逛大街被抓

莊嫌騎的粉紅機車罕見，被外出買午餐的員警認出就逮。（斗六警方提供）

買午餐也能抓到通緝犯！雲林縣斗六警分局梅林派出所副所長葉炳男、替代役男戴培基11日中午勤餘外出購買午餐時，看到前方一輛粉紅色機車，葉炳男感覺車牌號碼十分眼熟，警覺是一名通緝犯的機車，兩人立即跳下車逮人。

葉炳男、戴培基開車行經斗六市區的民生路與鎮北路口，副所長葉炳男發現前方一部停等紅燈的粉紅色機車車牌號碼十分眼熟，再定神一看驚覺是該所轄內通緝犯的機車。

二人立即跳下車衝上前逮人，莊嫌當時發動騎車正要離去，線上警力到場支援，經確認其身分後順利就逮。

莊嫌所穿著之褲子兩側口袋內遭查獲三級毒品愷他命4包毛重11.07公克、毒品咖啡包16包毛重9.25公克，全案依通緝及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

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(中時)