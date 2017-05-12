高雄酒駕累犯拒稽查 勇警遭拖行受傷
曾有兩次酒駕前科的高雄市柯姓男子，前天(10日)又酒後騎機車，正巧碰到今年3月才抓過他的員警劉俊毅正在執勤，員警看他騎車搖晃、臉部泛紅，正要趨前攔查時，柯男加速逃逸，警方追逐13分鐘待他放慢速度要攔阻時，柯仍猛催油門前行，員警被拖行63公尺，手腳挫傷仍奮勇將柯男制伏，酒測值0.69，將他依公共危險及妨害公務罪嫌送辦。
警方調查，柯男（35歲）在市場擺攤賣菜，曾因酒駕被抓2次，其中1次是今年3月被三民二分局覺民派出所警員劉俊毅抓到，前晚7點，柯男在市場喝酒後騎機車要回家，途經三民區正忠、大豐路口遇上劉俊毅在路口執勤，他直覺不妙，加速落跑，警員騎車鳴笛追捕，柯男不顧當時路上人、車往來頻繁，不斷在大馬路、巷弄內逃竄，企圖擺脫警方攔查，因車速過快，連安全帽都掉了。
員警追捕約13分鐘，於柯男行經覺民路618巷內時，巷內較小且恰有汽車會車，待他車速放慢，趕緊趨前攔阻，但柯男仍不死心，雖警方已將他拉住，仍猛踩油門，劉趕緊棄警用機車，一把抱住柯男，柯男仍騎車加速要逃逸，造成員警被拖行約63公尺。
劉俊毅不顧自身安危，使用強制力將柯男從車上拉下、壓制，同時請民眾幫忙報警，經支援警力到場，盤查發現柯男身上散發濃厚酒味，經檢測酒測值高達0.69MG/L，而員警則手、右膝、腳踝挫傷，送醫無大礙。
柯男供稱，他先前因酒駕已經被員警劉俊毅抓過，當天喝酒後要回家路上，又看到同一員警，才會一時情急加速逃逸，拒不配合警方攔查，造成員警受傷，感到十分懊惱與後悔。
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(中時)
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