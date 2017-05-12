MLB》最不需要陳偉殷開導的旅美小將 竟然是他

陳偉殷（左）在邁阿密請胡智為吃飯，期勉一起完成大聯盟30個球場的拼圖。（取自陳偉殷臉書粉絲團）

陳偉殷在adidas記者會，與台灣媒體越洋連線。（李弘斌攝）

陳偉殷今天在adidas記者會與媒體越洋連線，表示很高興能和羅國輝、詹智堯、盧彥勳一起在adidas這個團隊。而他鼓勵後輩追逐夢想的時候，還大讚才上演大聯盟處女秀的胡智為心態正面，「是我遇見過最不需要我給建議的人。」

胡智為日前升上大聯盟，剛好就隨光芒隊出征邁阿密，也讓「賢拜」陳偉殷請了一頓。殷仔也稱讚胡智為的心態正面，「跟他聊了蠻多，聊起來會想到自己以前在日本、剛高中畢業，追求自己夢想的時候，感觸蠻深的，他是我遇見過最不需要我給建議的人。」

光芒台灣投手胡智為的正面心態獲得陳偉殷肯定。(美聯社資料照)

作為目前在大聯盟的「台灣一哥」，陳偉殷有時間就會和王維中、曾仁和等小老弟吃飯，聊一聊大家的近況和遇到的問題。只是問題因人而異，殷仔雖然熱心提供建議，也不一定都能幫得上忙。

「像陳品學投球失憶症，好了回來還是有陰影在，」殷仔說：「他心理層面有一些問題，我調適是很快，他可能比較難一點，原來以前發生過一些事情，希望幫助他突破一些心理障礙。後來我到美國自主訓練，狀況就不太知道了。」

陳偉殷說，小老弟們現在在小聯盟打拚很辛苦，未來真的上了大聯盟，也會遇到很多想像不到的課題，「我就希望給他們一些建議，看有沒有幫助。每個人心理都有很大的不同，希望大家都能找到最適合自己、正面思考的方式，在比賽中使用到。」

(中時電子報)