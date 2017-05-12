2成遊覽車駕駛1年內重大違規 多達3876名

蝶戀花遊覽車事故後，交通部著手加強遊覽車管理，路政司副司長張舜清表示，公路總局已研議專案調訓計畫，調訓近1年內有重大違規的遊覽車駕駛，總計3876名；公路總局統計，全台遊覽車駕駛約1萬9000名，需調訓的司機比例竟達2成。

公路總局運管中心執行秘書林福山指出，專案調訓是針對近1年來有重大違規的駕駛，包括超速、闖紅燈、酒駕、闖平交道等，這次專案調訓計畫的課程內容，與平常講習或大客車每3年回訓的課程有所不同，6小時的課程中包含風險管理、駕駛安全態度與自我能力評估、駕駛處境應變與處理程序等3種實務課程。

張舜清說，全台遊覽車駕駛約1萬9000名，這次因違規要接受調訓的駕駛比例高達20.4％。

張舜清表示，已就調訓課程、教材、師資等項目，研議專案調訓計畫，預計6月起，調訓3876名近1年內有重大違規的遊覽車駕駛，參加6小時的講習，總共開設72個專班，預計7月底前完成。

常態性調訓機制也將於6月底前建置，未來大客車駕駛發生重大違規或高頻次違規，都將接受調訓，回監理所站接受講習。

(中時)