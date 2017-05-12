史丹佛實驗室落戶廣州 今年9月正式啟用

美國史丹佛大學創新型人才培養中學聯動實驗室，正式落戶廣州市南武中學，現場南武校長陳祥春與北京國信世教資訊科技研究院代表進行合約簽署。

繼2016年海珠區政府投入400多萬元建設南武中學「學創空間」，引進美國STEM課程之後，今年海珠區政府再投入近百萬元在南武中學建設「美國史丹佛大學實驗室」，為廣州首例。

南武中學校長陳祥春表示，南武「美國史丹佛大學實驗室」將於今年9月正式啟用；主對南武中學創新實驗班的學生開放。若對研究感興趣的同學也可報名參加，旨在從高中階段開始著重培養學生的科學研究能力。

陳祥春更補充，南武選修這些課程的學生，每年都有機會被選到美國史丹佛大學實驗室舉辦的科學研究，完成相關課程後，將頒史丹佛大學結業證書。

海珠區教育局相關負責人表示，南武從創建CCAE班到建設古風藍韻特色課程，再到今天的美國史丹佛大學實驗室的成立，在創新人才培養方面已經走在全市前列。

(旺報)