雲林縣轄養殖漁業放養申報 本月底止
雲林縣轄養殖漁業放養申報即日起至5月31日止，縣府表示，依養殖漁業放養申報作業及審查要點完成申報者，遇發生天然災害時，得依農業天然災害救助辦法，予以養殖漁業災害救助，希望漁民不要放棄自己的權利。
農業處指出，申報地點為養殖所在地之鄉、鎮、市公所，對象以領有養殖漁業登記證或依其他法令許可養殖證明文件的養殖漁民為受理對象。
申報時必須檢具1.養殖漁業登記證（其它許可養殖證明文件）影本及水權狀等水利機關核發之水源使用證明影本；2.本年度完成申報者，如養殖情形有異動也應檢辦理異動申請；3.淺海養殖申報書須由漁會彙送養殖所在地公所依程序完成申報。
(中時)
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