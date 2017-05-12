黃志芳向印尼推銷台灣：經濟發展好夥伴

貿協董事長黃志芳（中）向印尼海事部副部長Safri介紹上銀等台製機器人。（王莫昀攝）

2017印尼台灣形象展今登場，邀請台灣舞鈴劇場演出。（王莫昀攝）

外貿協會在印尼舉辦的「2017印尼台灣形象展」今日盛大登場，貿協董事長黃志芳表示，這是新南向政策今年在東南亞第一個主辦的重要活動，而台灣的經驗，技術等是可以成為印尼下一階段經濟發展最好的夥伴。

為期3天的「2017印尼台灣形象展」今日登場。展覽結合農委會、交通部觀光局及台中市政府等單位與140家廠商，共同展出3500項台灣產品，規模達150個攤位，期望透過這1次展覽平台及系列活動，向印尼政府、企業及民眾行銷台灣觀光、文化及產業等整體形象，增進雙方經貿交流。

黃志芳說，貿協主辦台灣周活動，整個活動非常精彩，這是新南向政策今年在東南亞第一個主辦的重要活動，主因兩國經貿關係密切，目前在台灣有23萬名印尼國民在台灣公司行號、家庭工作，協助發展經濟，照顧家庭；並有5000名印尼學生在台接受高等教育，台灣的企業家在印尼也非常活躍，大約有2萬多位業者在此投資經營，協助印尼發展經濟，所以印尼可以說是台灣在東南亞中最密切的合作夥伴。

除了今天的形象展，貿協還將舉辦公益路跑活動，幫助失學的印尼學童，希望透過這項路跑活動為印尼社會盡一份心力，此外，另有產業媒合會與研討會同時舉行，這些活動將會呈現台商智慧生活、精準醫療等多項優質方案。

黃志芳強調，印尼是人口眾多，結構年輕，天然源豐富的國家。過去20年台灣有許多企業到印尼投資，如農業、水產、紡織、輪胎業等，隨著印尼經濟進一步發展，很多企業家想與印尼企業合作，包括在太陽能，綠能，智慧城市及新型農業。

(中時)