三重國中生校園墜樓 頭部撕裂送醫

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新北市三重區某國中驚傳墜樓意外！15歲男學生今天中午12時許疑似與同學發生糾紛，情緒失控從校園內2樓跳下，造成頭部撕裂傷，校方緊急通報警消將男學生送醫，所幸男學生意識清楚沒有生命危險，詳細墜樓原因仍待進一步釐清。

(中時)