吳奇隆愛的視角寵詩詩 護妻Man推一車行李！

吳奇隆護妻Man推全部行李，讓詩詩輕鬆走在一旁。（圖／達志影像、取材自劉詩詩微博）

「隆詩」吳奇隆與劉詩詩婚後甜蜜指數爆表，小倆口把握各自空檔，互相到劇組探班，夫妻倆大方在片場勾手、互動甜蜜，而近日「隆詩夫妻」被直擊兩人現身機場，總是寵妻的吳奇隆在機場推著全部行李，讓詩詩輕鬆走在一旁，吳奇隆實在Man爆。

吳奇隆與劉詩詩鮮少公開放閃，不過恩愛的小倆口則是屢被直擊甜蜜瞬間，近日「隆詩」合體現身機場，吳奇隆推著一車行李，劉詩詩則是小鳥依人走在丈夫身旁，夫妻不時對看，恩愛指數爆表，「隆詩」看似平常的互動，藏不住對彼此滿滿的愛。

(中時電子報)