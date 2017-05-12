改良榴槤產期 大馬檳城盼與雲縣農業合作

李進勇（面對鏡頭者中）拜會檳城州首席部長林冠英（右）。（雲林縣府提供）

雲林縣長李進勇率領縣府行政團隊11日拜會檳城州首席部長林冠英，林冠英稱讚台灣農業技術，希望未來有機會可以與雲林農業技術合作，改良榴槤生產次數及產期延長。

縣府官員轉述林冠英指出，檳城95%的GDP來自製造業及服務業，雖是工業州，但亦相當重視農業發展，部份土地供種植油棕、稻米、橡膠、水果，其中全馬稻米單位生產量最高是在檳城。

林冠英表示，馬來西亞人非常喜歡吃榴槤，榴槤樹種類眾多，有些種四、五年即可結果，有的要六到八年才能結果，絕大多數的榴槤樹每年結果實1次，檳城榴槤每年結果實為2次，希望未來有機會可以與雲林農業技術合作，把榴槤生產次數及產期延長。

據轉述，李進勇表示台灣氣候與檳城不同，在異地栽培試驗成效仍有待評估，相關議題我們仍會帶回與中央農業改良單位與大學研究機構討論，期待雙方有更進一步的交流與研究合作。

據指出，林冠英十分肯定台商對檳城的貢獻與付出，也感謝雲林縣長李進勇的到訪，尤其在農業議題的交流，期盼未來能持續與雲林縣政府保持聯繫，甚至規劃研議雙方簽署合作備忘錄。

檳城亦稱「檳州」，位於馬來亞半島西北側，是馬來西亞十三個聯邦州屬之一，是馬來西亞經濟發展重鎮之一，檳城的海上養殖魚業亦是全馬最大，大部分外銷香港及大陸。

(中時)