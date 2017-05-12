通靈少女引爆靈界大戰？ 風水專家鍾絲雨說..

通靈少女劇情太夢幻! 風水專家鍾絲雨說，問事卡到的話，非同小可。(圖/鍾絲雨提供)

通靈少女爆紅，劇中瑤瑤飾演的原型前靈媒索菲亞，所提出風水與命理的諸多觀點，最近引發命理師江柏樂不滿放話PK，元辰宮心靈風水專家鍾絲雨近日在臉書粉絲團發表看法，指出若整件事情從「維度空間」的角度去思考，或許雙方就能找到平衡點。

鍾絲雨表示，大家在看事情時，愛用二維空間世界的思維來評斷，「yes or no ； 好或不好;要或不要」，就如同在幾何學中的X軸和Y軸，但人是活在地球上的三維空間世界中，而神佛或鬼魂是生活在更高維度的世界裡。所以當位在三維世界裡的人們，用二維世界的思維來看待與評斷更高維世界的事務時，就會發生偏差，每一個生活在三維世界的人們，所看見的高維世界都可能不會是一模一樣的，所以當你感覺到的或看到的跟其他人不同時，就說其他人是假的，其實是沒有意義的爭論！

鍾絲雨也指出，如同江柏樂老師的部份見解就有與她有所不同，同樣的索菲亞的部份看法，她也有不一樣見解，此時不是指稱誰是對誰是錯的，因為自己與同頻率的人容易看到相似的事物，相對的，不同頻率的人，當然會看到不一樣的景色。

鍾絲雨另外表明，自幼她就跟索菲亞一樣，具備通靈體質，可以感受到無形的存在。後來在因緣際會之下，鍾絲雨不但接受日本神道教女巫教導，也待在台灣宮廟學習道家知識，種種經歷讓她懂得如何與無形和平相處，甚至有能力幫助別人。

除了以上經歷，鍾絲雨人生中最大的轉捩點就是2007年，她在大陸發生的一場重大車禍。而這場車禍竟意外開啟鍾絲雨的靈視力，擁有更強的通靈能力！鍾絲雨也提到，通靈者或是問事的人所要面對的是靈界無形，很多時候會遇見無法想像的危險，而通靈是上天借予凡人的禮物，什麼時候來什麼時候收回，是看老天爺的安排，這也讓她更加珍惜這一切。她也坦言，其實在台灣有不少宮廟，神桌上供奉的其實不見得是正神，或是主神的分靈，若是通靈者的道行太淺，根本無法扺禦陰氣的侵擾，時日一久，自身的磁場和能量肯定會受到影響，還談什麼助人呢？

所以常常有人問她為什麼不提供通靈問事服務而是元辰宮？因為透過觀元辰宮調整心性，提昇磁場能量，過程相較於通靈安全又穩定，而元辰宮法門源自北宗神秀大師，他寫道「身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」就是在說明，人的內在心靈要時常打掃，從內在顯化於外，一切才會豐盛美好!

(中時電子報)