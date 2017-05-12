蔡英文見偶像涂阿玉 自招不會高爾夫
蔡英文總統今天既是總統又是粉絲，她接見高爾夫名將涂阿玉，與偶像見面，蔡總統難掩開心之情，直說涂阿玉是她心目中的偶像，直說，雖然不會打高爾夫，卻是涂老師的粉絲。
由於總統昨天接見時說出「有事情大聲講，我聽到了就不用那樣大聲」的風波，今天現場僅開放媒體拍攝致詞部分，致完詞後蔡總統說，「等他們（媒體）出去，我們就可以自由交談了」。
蔡總統今天接見高爾夫名將涂阿玉，總統說，很高興能在總統府看到心目中的偶像；涂阿玉是第一位以選手競技表現入選日本高爾夫名人堂的外國人，是很了不起的殊榮。
蔡總統透露，有一次桃園市長鄭文燦跟她說「總統，妳一定要當面見到涂阿玉老師，而且跟她說恭喜」，其實不用鄭文燦提醒，她自己也想要當面恭喜涂阿玉。
蔡總統笑說，這次會面對她而言非常特別，因為「今日我的身分不只是總統，更是涂老師的粉絲，雖然我不會打高爾夫」；涂阿玉則邀約，希望總統有空可以打。
總統憶及，涂女士是台灣女子高球第一人，長久以來都是台灣的驕傲。尤其在80年代，每隔一段時間，國人就會看到涂女士又拿下冠軍的消息，「連續五年的冠軍都是她。」
總統認為，涂女士除了在高球領域表現傑出，她的故事還有許多值得各界驕傲與學習的地方。舉例來說，涂女士開始往國際舞台邁進時並非一帆風順，但是，「有實力的人不會被埋沒」。涂女士除了有實力，更有積極打拚的精神。她爭取參加「女子職業高爾夫協會」（LPGA），在「日本女子職業高爾夫協會」（JLPGA）比誰都還要打拚。「她為自己爭氣，也為台灣爭光。」
蔡總統指出，涂阿玉是台灣長久以來的驕傲，是傑出的台灣女子高球第一人，尤其在80年代每隔一段時間就會看到涂阿玉又拿下冠軍的消息，因為涂阿玉太厲害了，連續5年的冠軍都是涂阿玉。
她說，涂阿玉故事有許多值得驕傲跟學習的地方，涂阿玉開始往國際舞台邁進的時候，不是一帆風順，但是有實力的人不會被埋沒，有實力的涂阿玉更有積極打拚的精神，她爭取參加美國職業高爾夫巡迴賽（LPGA），也在日本的女子高球日巡賽（JLPGA），比誰都還要打拚，為自己爭取，也為台灣爭光。
蔡總統說，她要謝謝涂阿玉，當面跟涂阿玉致上最高的敬意，也希望涂阿玉能繼續啟發更多的台灣學子，追求自己的夢想，超越世界的標竿。涂阿玉則說，非常謝謝國家與社會的栽培。
(中時)
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