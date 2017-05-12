高樓層能防蚊？ 牠自有辦法上樓
夏日來臨，蚊子大軍又蓄勢待發，被蚊子叮咬會搔癢難耐，要是被埃及斑蚊、白線斑蚊咬掉，還可能感染登革熱，防蚊引起熱議。
許多人都認為住在高樓層，比較沒有蚊子，可以減少被叮咬，然而事實證明高樓層也是會有蚊子出沒，想躲也躲不掉！
依據聯合報報導，國立自然科學博物館生物學組鄭明倫副研究員表示，蚊子有很多種類，而吸人血、動物血的蚊子，飛行範圍在低空，而叮人的蚊子飛行在約8~10公尺以下。
台灣常見蚊子，冬天為地下蚊子、夏天是尖聲家蚊，而地下蚊子也屬尖聲家蚊的一種，是目前都市裡較常見的蚊子，在地下室生活，而牠們會延著排水管飛到其他樓層，也不排除會跟著人搭電梯移動，因此別在以為高樓層沒蚊子叮咬而疏忽了！
想要杜絕蚊子叮咬，防治登革熱，平日裡還是要做好防蚊措施，像是門窗加裝紗窗、清洗積水容、水管要密閉收好等，才能杜絕孳生源。
(中時電子報)
關鍵字：登革熱
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