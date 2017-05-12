南投毒蟲遇警心虛 逃逸自撞店家遭逮

2男1女深夜開車在外閒晃，因車內藏毒品遇警加速逃逸，撞毀店家玻璃。（廖肇祥翻攝）

2男1女深夜開車在外閒晃，因車內藏毒品遇警加速逃逸，撞毀店家玻璃。（廖肇祥翻攝）

2男1女深夜開車在外閒晃，遇警加速逃逸，撞毀店家及機車，警方在車上搜出毒品。（廖肇祥翻攝）

今(12)日凌晨南投縣草屯鎮2男1女深夜開車在外閒晃，因車內藏毒品，遇到員警心虛逃逸，警方尾隨準備攔查，小客車不停車，還加速飆車，自撞店家和撞毀兩輛機車後，遭到警方逮捕。

警方從車內查獲4小包安非他命、6小包海洛因及吸食器、電子磅秤，還有一本筆記本記載吸食事項，雖然2男1女否認吸毒，但草屯警分局仍依毒品危害防制條例移送法辦，並擴大追查毒品上游來源。

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(中時)