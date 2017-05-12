詐騙又耍新招 稱退月租費要求寄現金
小心，詐騙又有新花招！台南市歸仁警分局偵辦詐欺案件發現，嫌犯假冒電信業者佯稱退回5、6年前月租費，但須先歸還當時配合門號的手機，但多民眾信以為真，因當時手機早已丟棄，就聽從指示以宅急便寄出折價現金，再等公司匯款，不少人上當，警方循線追緝2個半月，逮獲林姓車手，初步調查被害者超過60名。
歸仁警分局轄區民眾，3月誤信詐騙集團退還電信月租費伎倆，宅急便手機折價現金後，音訊全無，懷疑自己上當，趕緊報案。由於被害人提供的線索不多，加上詐騙集團以宅急便收款，取代傳統人頭帳戶，警方一度陷入瓶頸。
不過，歸仁警分局突破盲點，逐步鎖定南投縣竹山鎮1處宅急便營業所，日前前往了解，當場逮住來領取包裹、疑似車手的56歲林姓男子，當場人贓俱獲。
歸仁警方再前往林男住處搜索，起獲60份領取宅急便的單據與包裹，將其帶回台南偵訊，繼續追查集團犯嫌。
警方指出，嫌犯利用多數民眾不會保留當時舊手機的習慣，改稱可以繳回4300元至6800元之間的折價現金，請被害人用包裹裝好，以宅急便到府收取，並非帳戶匯款，躲避查緝。
歸仁警分局長鄭榮崑呼籲，千萬不要一聽到可以退費，就取信任何人，集團可能假冒電信公司、健保署或國稅局等單位，引誘民眾上當，應小心求證，除可撥打警政署165反詐騙專線外，也可尋求當地警方的協助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。