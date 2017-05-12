詐騙又耍新招 稱退月租費要求寄現金

小心，詐騙又有新花招！台南市歸仁警分局偵辦詐欺案件發現，嫌犯假冒電信業者佯稱退回5、6年前月租費，但須先歸還當時配合門號的手機，但多民眾信以為真，因當時手機早已丟棄，就聽從指示以宅急便寄出折價現金，再等公司匯款，不少人上當，警方循線追緝2個半月，逮獲林姓車手，初步調查被害者超過60名。

歸仁警分局轄區民眾，3月誤信詐騙集團退還電信月租費伎倆，宅急便手機折價現金後，音訊全無，懷疑自己上當，趕緊報案。由於被害人提供的線索不多，加上詐騙集團以宅急便收款，取代傳統人頭帳戶，警方一度陷入瓶頸。

不過，歸仁警分局突破盲點，逐步鎖定南投縣竹山鎮1處宅急便營業所，日前前往了解，當場逮住來領取包裹、疑似車手的56歲林姓男子，當場人贓俱獲。

歸仁警方再前往林男住處搜索，起獲60份領取宅急便的單據與包裹，將其帶回台南偵訊，繼續追查集團犯嫌。

警方指出，嫌犯利用多數民眾不會保留當時舊手機的習慣，改稱可以繳回4300元至6800元之間的折價現金，請被害人用包裹裝好，以宅急便到府收取，並非帳戶匯款，躲避查緝。

歸仁警分局長鄭榮崑呼籲，千萬不要一聽到可以退費，就取信任何人，集團可能假冒電信公司、健保署或國稅局等單位，引誘民眾上當，應小心求證，除可撥打警政署165反詐騙專線外，也可尋求當地警方的協助。

(中時)