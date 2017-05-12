李敏鎬入伍首日被爆早退 公司喊冤

李敏鎬今戴口罩現身江南區公所進行服役第一天。（圖／達志影像）

李敏鎬展開為期2年的服役生活。（圖／中時資料照片）

韓國長腿歐巴李敏鎬今(12日)正式入伍去，他因歷經重大車禍，經體檢後裁定以「公益兵」身分入伍，類似台灣的替代役，服役期為兩年，上午他戴著黑色口罩、穿著藍灰色外套到首爾江南區公所報到，卻傳出早退傳聞，對此，公司火速喊冤說：「沒有早退，而是聽從兵務廳的指示，到分配的地點上班。」

李敏鎬今早現身江南區公所報到，開始履行國民義務服役的第一天，路上湧進大批粉絲送行，然而公益兵的正常上班時間為上午9時到下午6時，李敏鎬進入區公所20分鐘後便離去，引發早退爭議，李敏鎬公司則聲明表示，李敏鎬並無早退，只是聽從指示到下個地點上班，粉絲也為不實傳聞抱不平，

李敏鎬曾經歷兩次重大車禍，2006年時大腿與腳腕因此骨折，好友丁一宇也在車上，2011年演出《城市獵人》時又發生車禍，經體檢後被判定以「公益兵」身分入伍，李敏鎬報到後，一年內須到新兵訓練營另外接受4周基礎軍事訓練。

(中時電子報)