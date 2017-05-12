母親節將至 分局長走透透送康乃馨

母親節將到，高市三民一分局長戴台捷（左）分送康乃馨花束給女性同仁，祝母親節快樂，並上傳臉書。（呂素麗翻攝）

母親節將到，高市三民一分局長戴台捷（左四）分送康乃馨花束給男女性同仁，祝母親節快樂，並上傳臉書。（呂素麗翻攝）

母親節將到，高市三民一分局長戴台捷（左）分送康乃馨花束給男警，要他們祝媽媽或妻子祝母親節快樂。（呂素麗翻攝）

周日就是母親節，高雄市三民一分局分局長戴台捷與警友辦事處特別購買康乃馨花束禮盒，連日來一一送給分局每位同仁，並將過程拍攝成影片放上分局臉書，與民眾分享警察們私下溫馨的一刻，並預祝大家母親節快樂！

康乃馨花束可當香皂使用，更有花香，有別以往的是這次連男警都有份，不少男警們收到康乃馨時紛紛表示受寵若驚，「很有感！」

戴台捷表示，警察工作全年無休，家中事務多半靠著老婆或母親幫忙分擔，而不少警員們沒有辦法在母親節與家人一起度過，因此特別叮嚀男性同仁，記得要送給家中默默支持先生、兒子的女性眷屬，表達分局感謝她們的付出。

三民一分局行政組特別將戴台捷到各單位致贈康乃馨的歡樂過程拍攝成影片，放上分局臉書，與民眾分享。

(中時)